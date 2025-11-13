



В Котовском районном суде Волгоградской области стартовал судебный процесс по обвинению бывшего главного редактора газеты «Маяк» Тамары Сидоровой в получении взятки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, она обвиняется по ст. 290 ч. 5 УК РФ. - получение взятки в крупном размере должностным лицом лично в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало со ссылкой на собственные источники в силовых структурах о возбуждении уголовного дела в отношении Тамары Сидоровой, которую заподозрили в публикации статей за денежное вознаграждение по просьбе осужденного за дачу взятки саратовского олигарха Виктора Качуровского.

По версии следствия, а ноябре 2023 года Виктор Качуровский обратился к главному редактору МУП «Редакция газеты «Маяк» Тамаре Сидоровой с просьбой о подготовке нескольких журналистских материалов в интересах ООО «Тепловая компания Котово», учредителем которого является ООО «Электросбытовая компания» Качуровского, а также иных юрлиц, бенефициаром которых он выступает.

Первые 200 тысяч рублей за оказанные услуги, по версии правоохранителей, были переданы Сидоровой в 2023 году, вторые – в октябре 2024 года. При этом вторая половина транша была получена в рамках фиктивных договоров между ООО «Электросбытовая компания» и ИП, которым является дочь Сидоровой якобы за обслуживание двух сплитсистем.

В общей сложности с ноября 2023 года Качуровский передал Сидоровой 475 тысяч рублей. Третья часть денег была передана Тамаре Сидоровой в марте 2025 года, незадолго до разоблачения связи журналиста и бизнесмена. 75 тысяч рублей предназначались для публикации статей в интересах компании «Велес», владеющей гостиницей и охотничьими угодьями.

Во время расследования дела выяснилось, что публикации в интересах Качуровского выходили не только на сайте районной газеты «Маяк» и в соцсетях, но и на страницах печатного издания, учредителем которого является районная администрация.

Тамара Сидорова лишилась должности главреда в июне 2025 года. До суда она находилась на свободе. В отношении нее действовал запрет определенных действий.

1 ноября Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор Виктору Качуровскому за дачу взятки в размере четверти миллиона бывшему замглавы Котово Борису Тарееву за изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый без процедур согласования. Бизнесмен рассчитывал, что перевозками займется контролируемая им компания. Он получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 250 тысячи рублей. Приговор Качуровский уже обжаловал. Уголовное дело в отношении бывшего зама главы Котово Тареева еще расследуется.