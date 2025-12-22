Под Волгоградом осужден водитель за непристойное предложение полицейскому в ЦРБ

Ленинский районный суд Волгоградской области огласил приговор водителю из Кабардино-Балкарии за попытку дать взятку инспектору ДПС. Мужчина настойчиво пытался откупиться от проверки на трезвость в здании ЦРБ, куда его доставили для прохождения медицинского освидетельствования.

Как сообщили в прокуратуре региона, 37-летний фигурант уголовного дела признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного действия). Он приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Судом установлено, что вечером 28 октября этого года в приемном покое Ленинской ЦРБ водитель неоднократно предлагал инспектору ДПС 150 тысяч рублей, чтобы избежать проверки на состояние опьянения. Однако полицейский деньги не взял и сообщил все руководству.

Вину водитель признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован





