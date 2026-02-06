Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Чем интересно назначение Николаева спецпредставителем Бочарова: мнение эксперта

Политика 06.02.2026 15:52
06.02.2026 15:52


В Волгограде сегодня, 6 февраля, стало известно о назначении губернатором Андреем Бочаровым спецпредставителя по развитию промышленности и ТЭК. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», им стал Николай Николаев – советник ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ»). Способствовать повышению уровня взаимодействия между предприятиями промышленности и ТЭК, а также реализации новых инвестпроектов Николаев будет на добровольных началах.

Своим мнение о том, чем это назначение интересно, высказался член Общественной палаты Волгоградской области, главный редактор профильного издания «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков.

– Назначение Николая Николаева специальным представителем губернатора Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса интересно сразу по нескольким причинам. Во-первых, это не классический чиновник. Николаев будет работать на добровольных началах, сохранив должность советника в компании РИТЭК. Это означает отсутствие бюрократических фильтров и привычных ограничений, которые обычно мешают прямому диалогу с промышленниками. По сути, это человек из отрасли, а не из коридоров власти, и такой формат принципиально меняет характер взаимодействия, – уверен Жуков. 

Отдельно эксперт делает акцент на богатом профессиональном опыте Николаева, что зачастую для современного управленца большая редкость:

– Он прошел путь от электромонтера до генерального директора и хорошо знает промышленность не по презентациям, а по реальному производству, со всеми его издержками, рисками, технологиями и людьми. Важно и то, что Николаев не просто управленец, а инженер и новатор. В его активе несколько научных работ и зарегистрированных патентов. Это особенно показательно, если учитывать, что РИТЭК является научно техническим полигоном ЛУКОЙЛа, где более 30 процентов добычи и переработки нефти обеспечивается за счет собственных инновационных решений, многие из которых не имеют аналогов в стране. Это как раз тот случай, когда слово «развитие» имеет не декларативный, а технологический смысл.

Внимания заслуживает, по мнению Сергея Жукова, и известность спецпредставителя Бочарова за пределами России. 

– Николаев встроен в международное профессиональное сообщество, а значит, Волгоградская промышленность получает не просто консультанта, а опытного лоббиста своих интересов как на внутреннем, так и на внешних рынках. И, наконец, само это назначение наглядно демонстрирует, что промышленность для региона является одним из ключевых приоритетов экономической политики. В условиях, когда многие губернаторы делают ставку на «витринные» проекты, Волгоградская область делает осознанный выбор в пользу реального сектора, технологий и производства с потенциальным экономическим эффектом. И это, пожалуй, самый важный сигнал во всей этой истории.

