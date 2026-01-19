В Волгограде УК оштрафовали на 100 тысяч за прошлое сотрудника

В Волгограде трудоустройство бывшего чиновника в коммерческую организацию с нарушением антикоррупционного законодательства обернулось крупными штрафами и для самой компании, и для ее руководства. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, управляющая компания ООО «Стройжилсервис» в сентябре 2024 года взяла на работу бывшего сотрудника жилищно-коммунального отдела администрации Советского района. При этом в УК должны были уведомить об этом бывшего работодателя мужчины в 10-дневный срок, однако этого сделано не было.