Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, заседания по избрании меры пресечения четверым фигурантам прошли 28 августа. Все они подозреваются по статье 291 УК РФ – дача взятки в особо крупном размере.

Среди арестованных - генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв. А также директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова и ее заместитель.





По данным «Высоты 102», задержание было произведено силами Следственного комитета России. Руководители фирм-застройщиков были этапированы в Москву, где им избрали меру пресечения на два месяца. Постановления об аресте могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

По не подтвержденным официально сведениям, в основе возбужденного уголовного дела – материалы, собранные сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Как сообщили информагентству в ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт», сейчас руководит компанией операционный директор Гурьянов Владимир Олегович. Стройка и работы идут в плановом режиме.