



Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении пяти жителей Московской области за мошенничество в составе организованной группы. Банде удалось обмануть пенсионеров при продаже фейковых БАДов на сумму более 3,2 млн рублей.

Следствием установлено, что с апреля по ноябрь 2024 года обвиняемые звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками Росздравнадзора, и предлагали получить компенсацию за приобретенные биологические активные добавки. После злоумышленники сообщали, что для получения денег необходимо перечислить комиссию.

Таким способом им удалось обмануть 17 граждан из различных регионов страны, 2 из которых проживают на территории Волгоградской области.

Свою вину признал лишь один из участников мошеннической схемы, заключив досудебное сотрудничество. Уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

