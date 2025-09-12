Борьба с коррупцией

Брал пачками: замдиректора МАУ Волжского уличили в серии откатов на госзаказах

Борьба с коррупцией 12.09.2025 11:33
0
12.09.2025 11:33


Следователи выявили новые эпизоды  в деле заместителя руководителя МАУ Волжского, которого ранее уличили в получении взятки в крупном размере. 

Напомним, как сообщали в СУ СК по Волгоградской области, мужчина, в чьи обязанности входил контроль за содержанием общественных пространств и выполнение работ по благоустройству, в апреле 2024 года предложил предпринимателю за денежное вознаграждение обеспечить беспрепятственное заключение договоров с учреждением, а также общее покровительство. После получения согласия коммерсанта на реализацию коррупционной схемы с апреля по май 2024 года между предпринимателем и МАУ были заключены контракты на сумму более 4 миллионов рублей, выделенных на обустройство площадок, элементов ограждения фонтана и малых архитектурных форм. За это замдиректора получил от подельника 800 тысяч рублей прямо в служебном кабинете. 

Однако, как выяснилось, «аппетиты»  у замдиректора учреждения были еще больше. В поле зрения мужчины попала одна организация, которая занималась благоустройством общественных территорий. Замдиректора потребовал от представителя этой компании 15% от каждого авансового платежа, а затем – 8 миллионов рублей за общее покровительство по службе и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Однако предприниматель отверг столь «выгодное» предложение. Тогда мужчина стал заставлять его подписывать акты с заниженной стоимостью фактически выполненных работ. 

В ходе расследования был установлен и еще один факт обвиняемого в коррупции волжанина. Еще 200 тысяч рублей в качестве взятки он получил от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное заключение договоров на подрядные работы по содержанию скверов и пешеходных аллей, а также подписание актов их выполнения. Стоимость этих работ составила более 5 миллионов рублей.

Напомним, в июне в Волжском были задержаны  замдиректора МАУ «Современные городские технологии» Сергей Петров и предприниматель, от которого он получил взятку в размере 800 тысяч рублей, Лукьянов. В операции участвовали подразделения Росгвардии.   


