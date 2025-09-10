Борьба с коррупцией

Под Волгоградом замглавврача ЦРБ обвиняют в 48 эпизодах взятки и подлога

Перед судом в Волгоградской области по обвинению во взяточничестве предстанет заместитель главного врача одной из центральных районных больниц, сообщили V102.RU в СУ СКР по региону.

Руководящий сотрудник медучреждения по поликлинической работе обвиняется в совершении 48 эпизодов получения взяток и служебного подлога (ст. 290, ст. 291.2, ст. 292 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено.

- По данным следствия, в течение четырёх лет, занимая должность заместителя главного врача и одновременно работая участковым врачом-терапевтом, обвиняемая систематически получала от граждан незаконное вознаграждение за открытие и продление листков временной нетрудоспособности. При этом медицинские документы оформлялись без фактического осмотра и посещения пациентов, что позволяло им уклоняться от работы и иных обязанностей, - сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в суд. Ответственность постигла и тех, кто давал взятки заместителю главного врача. В отношении этих лиц уже состоялись обвинительные приговоры.

По информации V102.RU, на взяточничестве «погорела» заместитель главврача Городищенской ЦРБ.

