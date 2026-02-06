В Волгоградской области более 800 тысяч рублей зарплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск выплатила 47-летняя овощевод своему работнику после вмешательства надзорных органов. Индивидуальная предприниматель, как было установлено, экономила на сотруднике и почти ничего ему не платила больше года – с 7 июля 2022-го по 1 октября 2023 года.

В прокуратуре региона уточнили, что работодатель за содеянное предстанет перед судом по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на один год.

По данным следствия, обвиняемая частично не выплачивала зарплату работнику, который занимался выращиванием корнеплодов. Трудовой договор с ним не был заключен.

В судебном порядке был подтвержден факт трудовых отношений между работником и предпринимательницей. В пользу мужчины взысканы все положенные ему за работу средства.

Фото из архива V102.RU

