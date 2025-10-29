Прокуратура Волгограда добилась административного наказания для ООО «Бургеоком», руководители которого обвиняются в даче крупной взятки за налоговые послабления. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача денежных средств в интересах юридического лица в особо крупном размере).

- Постановлением мирового судьи судебного участка № 180 района Раменки города Москвы ООО «Бургеоком» признано виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млрд рублей, - сообщила Черединина.

Установлено, что в декабре 2022 года директор этой компании и его заместитель через посредника передали должностному лицу налоговой службы 45 миллионов рублей за уменьшение произведенных налоговых доначислений и отмене ряда принятых налоговым органом решений в отношении организации. Сотрудник налоговой службы от взятки отказался и сообщил об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело в отношении руководителей ООО «Бургеоком» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) находится на рассмотрении в суде.





