В Камышине водитель фуры пытался «посеять» коррупцию на посту ДПС: видео

24.10.2025 19:23
В Волгоградской области на посту ДПС в Камышине водитель грузовика Volvo пытался дать взятку сотруднику полиции, но был задержан. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, коррупционное преступление пресекли сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Камышинский».



Установлено, что 22 октября наряд ДПС остановил грузовик, водитель которого нарушил правила установки государственных регистрационных знаков. При составлении административного материала 55-летний водитель пытался дать полицейскому 15 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности.

Мужчину предупредили, чтобы он прекратил противоправные действия, но водитель был настойчив. В итоге его задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Решается вопрос о заключении водителя под стражу.

Также в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков).

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

