Экс-главу службы спасения Волгоградской области осудили за взятки

Бывший директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Александр Романенко приговорен к 2,5 годам колонии общего режима за взятки. Накануне апелляционная инстанция вынесла такое решение по делу Романенко, которого ранее приговорили только к штрафу.

Как сообщили в прокуратуре региона, Центральный районный суд Волгограда еще 11 февраля 2025 года признал Романенко виновным по трем эпизодам ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в значительном размере за попустительство по службе). За содеянное ему был назначен штраф в сумме 500 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с таким чрезмерно мягким приговором и обжаловала его. 

Судом установлено, что Романенко в апреле 2024 года получил от начальников районных поисково-спасательных подразделений взятки на сумму более 150 тысяч рублей за попустительство по службе, освобождение от проверок и непринятие мер дисциплинарного характера. 

Романенко приговором суда также запрещено в течение 2,5 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и муниципальных учреждениях.

Александр Романенко, напомним, был назначен руководителем ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» в мае 2022 года. 


