В Волгограде фирму оштрафовали за прием на работу бывшего чиновника

Компанию, занимающуюся выпуском химической продукции, привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Прокурорская проверка выявила факт трудоустройства в ООО «Глобал Кемикал» на должность заместителя руководителя административно-хозяйственного отдела бывшего муниципального служащего – главного специалиста отдела общего муниципального контроля администрации Волжского.
- Согласно законодательству, работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после их увольнения обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. В нарушение требований законодательства прежний работодатель о трудоустройстве бывшего муниципального служащего в установленном законом порядке не уведомлен, - сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 75 Ворошиловского судебного района Волгограда за нарушение норм антикоррупционного законодательства директор ООО «Глобал Кемикал» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.