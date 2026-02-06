Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных дней

Жители Волгоградской области не получат сокращенные дни перед праздниками в феврале и марте. В Государственной думе сообщили, что ожидать сокращенных рабочих дней перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем не стоит.

Так, 23 февраля выпадает на понедельник, а 8 марта придется на воскресенье. По правилам, рабочий день сокращается лишь в том случае, если дата совпадает с будним днем. В связи с этим такая возможность в данные даты не предусмотрена.

Несмотря на это, жители региона в феврале смогут отдохнуть с 21 по 23 число, а в марте - с 7 по 9. Сокращенные рабочие дни будут ожидать волгоградцев перед праздниками 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.