Облкомприроды задолжал за обводнение поймы 20 млн

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области не расплатился с одним из подрядчиков, выполнившего работу в рамках госконтракта по строительству водопропускного сооружения на территории Волго-Ахтубинской поймы. Задолженность перед компанией составила около 20 миллионов рублей.