Облкомприроды задолжал за обводнение поймы 20 млн

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области не расплатился с одним из подрядчиков, выполнившего работу в рамках госконтракта по строительству водопропускного сооружения на территории Волго-Ахтубинской поймы. Задолженность перед компанией составила около 20 миллионов рублей.
В адрес органа исполнительной власти Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой внесено представление после проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. Устранение нарушений закона находится на контроле надзорного органа.