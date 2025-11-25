Суд в Городище отправил экс-замглавы района Торгашина на 3 года в колонию

Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор Анатолию Торгашину – бывшему заместителю главы администрации Городищенского района. Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, он осужден за получение взятки, а также за злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в 2024 году Торгашин получил от предпринимателя 100 тысяч рублей за содействие в подписании фиктивной документации по муниципальному контракту на благоустройство общественной территории в районном центре и перечисление подрядчику бюджетных средств до фактического выполнения им работ.

Кроме того, в 2023–2024 годах чиновник, используя служебное положение, незаконно увеличил размер аванса по контракту на строительство блочно-модульной котельной с 1% до 50%. В результате подрядчику, который, к слову, на тот момент уже был внесен в реестр недобросовестных, из бюджетов различных уровней перечислено свыше 63 млн рублей. Однако обязательства по контракту выполнены не были.

– Вследствие преступных действий виновного причинён значительный ущерб охраняемым законом интересам государства и общества, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. – Приговором суда заместитель главы района приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Ранее коммерсант, передавший чиновнику взятку, был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.