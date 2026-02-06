



Министерство здравоохранения РФ утвердило минимальные баллы по единым госэкзаменам для поступления в Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ). Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ Минздрава был опубликован в открытом доступе.

Так, согласно тексту документа, для поступления в волгоградский медвуз на «Лечебное дело» выпускникам школ нужно набрать по русскому языку, химии и биологии минимум по 40 баллов. Такие же баллы предусмотрены для поступления на «Стоматологию», «Педиатрию», «Медико-профилактическое дело».

Для будущих фармацевтов в 2026 году требования немного мягче – по биологии и химии выпускникам нужно набрать на ЕГЭ минимум по 36 баллов. По русскому языку – минимум 40.

Для поступления на «Клиническую психологию» в ВолгГМУ минимальные баллы по итогам ЕГЭ должны быть следующими: русский язык и биология – по 40 баллов, математика – 30 баллов, обществознание – 42 балла.

«Менеджмент» в ВолгГМУ будет доступен абитуриентам лишь при 30 баллах по математике, 42 – по обществознанию и 40 – по русскому языку. Для поступления на «Биотехнические системы и технологии» требуется 40 баллов по русскому языку, 40 по биологии и 30 по математике.

Минимум на 40 баллов школьники должны сдать ЕГЭ по биологии, химии и русскому языку и на 30 – по математике, если планируют поступать на «Биологию» в Волгоградский государственный медуниверситет.