



Басманный суд Москвы наложил запрет на публикацию материалов о рассмотрении ходатайств следствия о продлении меры пресечения Анне Елисеевой, заместителю начальника департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда. Соответствующая информация опубликована в картотеке после информации о продлении ареста волгоградской чиновнице. Суд удовлетворил ходатайство следствия 4 февраля. При этом ранее материалы, касающиеся решений о мере пресечения Анне Елисеевой, публиковались в открытом доступе без грифа секретности.

Ранее сообщалось о засекречивании Мещанским районным судом материалов, касающихся главы облкомприроды Алексея Сивокоза, бывшего заместителя этого комитета Ирины Паниной и начальника правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой. Недавно Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы арестованных на свой арест.

Напомним, Анна Елисеева была задержана в Волгограде 12 марта и доставлена в Москву. С того времени она находится в СИЗО, безуспешно пытаясь обжаловать очередное продление ареста. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Алексей Сивокоз, Ирина Панина и Дарья Казанкова находятся в СИЗО с середины декабря прошлого года. Дела в отношении волгоградских чиновников ведут федеральные силовики. Троицу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Коллаж V102.RU