В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой горе

На территории мемориального комплекса на Лысой горе в Волгограде наконец-то ликвидировали гигантскую свалку на площади более 1,3 га. Об этом сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, сотрудники которой контролировали исполнение решения суда.

- В настоящее время территория мемориального комплекса очищена от отходов, - констатировали в природоохранной прокуратуре.

Ранее огромная территория в этом памятном месте, расположенном в Советском районе, была завалена отходами производства и потребления. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском, потребовав обязать администрацию города ликвидировать свалку. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что МБУ «ЖКХ Советского района» ищет подрядчика на вывоз отходов с территории, расположенной западнее 300 метров стелы Мемориала воинам-освободителям 64-й Армии на Лысой горе. Отсюда на полигон предстояло вывезти 2,6 тыс. кубометров отходов IV-V класса опасности.

Фото из архива V102.RU





