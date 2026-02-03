



В Волгоградской области с 1 января 2026 года введен специальный налоговый режим АвтоУСН. Об условиях его применения ИА «Высота 102» рассказала заместитель руководителя регионального управления ФНС России Елена Егорова.

– В соответствии с Законом Волгоградской области № 93-ОД от 07.11.2025 на территории региона с первого января 2026 года введен специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». АвтоУСН имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет бизнесу не тратить дополнительные усилия и время на расчет налогов, подготовку деклараций и отчетности – этот процесс осуществляется в автоматическом режиме после поступления соответствующей информации в налоговые органы, – поясняет Елена Егорова. –В соответствии с принятым законом АвтоУСН могут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых годовые доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не превышают 60 млн рублей. При этом остаточная стоимость основных средств составляет не более 150 млн рублей, а численность наемных сотрудников – не больше пяти человек. Также обязательным условием является открытие расчетного счета только в уполномоченных банках, перечень которых размещен на сайте ФНС России.

Налоговые ставки при использовании АвтоУСН установлены на федеральном уровне: если объектом налогообложения являются доходы – это 8%, если налогом облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов, – 20%.

– Налог при применении АвтоУСН рассчитывает налоговый орган, налоговым периодом признается месяц. Уведомление о необходимости уплаты налога направляется не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. При этом не позднее седьмого числа месяца плательщику АвтоУСН следует проверить, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитываться налог, – комментирует замруководителя УФНС России по Волгоградской области. – Уплату налога необходимо осуществлять ежемесячно не позднее 25 числа.

Переход на АвтоУСН является добровольным, подчеркивает Елена Егорова: все вновь созданные индивидуальные предприниматели и организации могут применять данный налоговый режим в течение 30 рабочих дней после регистрации. Налогоплательщики, применяющие УСН или налог на профессиональный доход, могут перейти на АвтоУСН со следующего календарного месяца.

Необходимо ли налогоплательщикам, применяющим АвтоУСН, уплачивать НДС? Елена Егорова отвечает: нет.

– Согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, применяющие автоматизированную УСН, не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость. Не уплачивают применяющие АвтоУСН предприниматели и страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования. Они также не представляют расчеты по страховым взносам.

Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ с первого января 2026 года внесены дополнения в статью 421 НК РФ, предусматривающие обязанность по уплате страховых взносов в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) с базы не менее величины МРОТ. Замруководителя УФНС России по Волгоградской области пояснила, распространяются ли данные изменения на коммерческие организации, применяющие АвтоУСН:

– Согласно статье 18 Федерального закона № 17-ФЗ, для коммерческих организаций в период применения АвтоУСН устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов в размере 0 процентов. Соответственно, вне зависимости от размера базы для исчисления страховых взносов для плательщиков, применяющих АвтоУСН, сумма исчисленных страховых взносов определяется в нулевом размере, – цитата.

Отметим, что подробную информацию о порядке применения специального налогового режима АвтоУСН можно получить в специальном разделе на сайте ФНС России. За консультацией по интересующим вопросам можно обратиться в Контакт-центр (8-800-222-22-22), а также по телефонам инспекций, которые размещены на сайте ФНС России в разделе «Контакты».

