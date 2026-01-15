Экология

Едва не уничтоженное тюльпановое поле под Волгоградом возьмут под охрану

Экология 15.01.2026 09:05
В Волгоградской области утвердили охранные зоны памятника природы регионального значения «Тюльпановое поле». Соответствующее постановление подписано губернатором.

«Тюльпановое поле» расположено на территории Сысоевского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области и занимает площадь в 30 га. Статус охранной зоны запрещает на территории памятника природы распашку земель, добычу полезных ископаемых, выпас скота, рубку деревьев, свалку отходов. А вот использовать эту территорию для государственного экологического мониторинга, эколого-туристической и хозяйственной деятельности при условии недопущения гибели животных разрешается.

«Тюльпановое поле» -  место произрастания ценных, малочисленных, редких и исчезающих видов растений: тюльпана Геснера (Шренка), занесённого в Красную книгу, тюльпана Биберштейна, ириса касатика карликового, брандуши разноцветной, рябчика русского, сморчка степного и многих других растений. Это место весной, в период цветения тюльпанов привлекает многочисленных туристов. 

Между тем, весной 2025 года жители сообщали о варварском уничтожении тюльпанов на этой территории в результате выпаса скота.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

