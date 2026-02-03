Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Общество

Облкомдортранс сообщил о бесперебойном движении по основным дорогам в Волгограде и области

Общество 03.02.2026 10:06
0
03.02.2026 10:06


Проезд в Волгоградской области, где ночью прошел обильный снегопад, 3 февраля обеспечен по всем направлениям. 197 комбинированных машин привлечены к расчистке региональных и межмуниципальных дорог. Дополнительная техника задействована и на федеральных трассах.

- Оперативно принятые руководством Волгоградской области меры по ограничению движения большегрузного транспорта и выделении дополнительной техники для расчистки дорог позволили обеспечить бесперебойное движение по основным магистралям области и города. Работы по расчистке продолжаются, — отметил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

По словам главы облкомдортранса, мониторинг ситуации ведется круглосуточно.

Жителей просят без острой необходимости не пользоваться личным транспортом и убрать его с проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственной работы дорожной техники.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.02.2026 16:01
Общество 03.02.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 15:48
Общество 03.02.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 15:16
Общество 03.02.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 14:19
Общество 03.02.2026 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 13:43
Общество 03.02.2026 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 13:35
Общество 03.02.2026 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 12:42
Общество 03.02.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 12:29
Общество 03.02.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 12:01
Общество 03.02.2026 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 11:37
Общество 03.02.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 11:26
Общество 03.02.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 10:53
Общество 03.02.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 10:41
Общество 03.02.2026 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 10:06
Общество 03.02.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 10:05
Общество 03.02.2026 10:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:41
В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
12:18
Волгоградские пенсионеры пострадали от юных курьеров аферистов из Кемерово и ЛипецкаСмотреть фотографии
12:16
Волгоградским депутатам разрешат не отчитываться ежегодно о доходахСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцев обяжут заменить иностранные вывески с 1 мартаСмотреть фотографии
11:19
Волгоградские энергетики продолжают спасать районы от блэкаутаСмотреть фотографии
10:43
«Окажемся под сибирским антициклоном»: метеоролог рассказал волгоградцам, что ждать от февральской погодыСмотреть фотографии
10:35
Андрей Бочаров обсудил с художниками студии Грекова мемориал бойцам СВОСмотреть фотографии
09:42
Последний художник киноафиш в России из Камышина ушел из профессииСмотреть фотографии
09:29
«Аэрофлот» взыскал с дебошира ущерб за задержку рейса Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:03
Поджигателю военкомата в Урюпинске накинули год «строгача» за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области за ночь выпало 60% месячной нормы осадковСмотреть фотографии
08:37
Под Волгоградом появится патриотический музей в вагонах электричкиСмотреть фотографии
08:27
Волгоградские легкоатлетки вошли в число призёров первенства РоссииСмотреть фотографии
08:26
Приставы закрыли опасный склад с аммиачной селитрой под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:56
Ребенок в маршрутке пострадал в ДТП с кроссовером в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:53
Власти Саратова ввели запрет на въезд грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:48
В Волгограде и области в пожарах погибли двое пенсионеровСмотреть фотографии
07:41
Юная ростовчанка оказалась в рассекреченных файлах ЭпштейнаСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде на СХИ второй раз за сутки встало движение из-за фурСмотреть фотографии
07:06
Облкомдортранс сообщил о бесперебойном движении по основным дорогам в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:05
Многодетных волгоградцев расспросят о доходахСмотреть фотографии
06:59
Волгоградцев напугали фейком о тотальном запрете ЦБ на кредитыСмотреть фотографии
06:41
Волгоградцам рассказали, когда в феврале ждать пособий и пенсийСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде ликвидируют последствия снегопада: фото с заснеженных улицСмотреть фотографии
06:03
В Волгограде цены на такси взвинтили в 2,5 разаСмотреть фотографии
05:31
Волгоградцы стали в полтора раза реже болеть гонконгским гриппомСмотреть фотографии
05:26
Пробки в 8 баллов сковали Волгоград в утренний час пик из-за снегопадаСмотреть фотографии
05:00
Более 40 соцвыплат проиндексировали волгоградцам в февралеСмотреть фотографии
 