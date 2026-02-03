Проезд в Волгоградской области, где ночью прошел обильный снегопад, 3 февраля обеспечен по всем направлениям. 197 комбинированных машин привлечены к расчистке региональных и межмуниципальных дорог. Дополнительная техника задействована и на федеральных трассах.

- Оперативно принятые руководством Волгоградской области меры по ограничению движения большегрузного транспорта и выделении дополнительной техники для расчистки дорог позволили обеспечить бесперебойное движение по основным магистралям области и города. Работы по расчистке продолжаются, — отметил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

По словам главы облкомдортранса, мониторинг ситуации ведется круглосуточно.

Жителей просят без острой необходимости не пользоваться личным транспортом и убрать его с проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственной работы дорожной техники.





