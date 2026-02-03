Последний художник киноафиш в России из Камышина ушел из профессии





Популярный волгоградский художник киноафиш из Камышина Василий Чеботарев временно ушел из профессии из-за проблем со здоровьем. Как передает Telegram-канал Mash, 66-летний мастер недавно перенес операцию на сосуды.

Василий Чеботарев долгие годы рисует постеры для камышинского кинотеатра «Дружба». В послужном списке художника свыше 700 киноафиш, которые сделали его популярными не только в Волгоградской области, но и по всей России. На один такой постер у него уходит около трех дней работы.





Сейчас мужчина проходит реабилитацию и в скором времени надеется вернутся к своему ремеслу. Однако, по информации местных СМИ, в кинотеатре пока не планируют возвращение художника, заменив привычные рисованные постеры на стеклянные шкафы с плакатами.

Фото: Mash