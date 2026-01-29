Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озера

ООО «Экойл» должно будет выплатить более 87 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба за экологическую катастрофу. Компания, которая занимается вывозом нефтешлама с предприятий Волгограда и Волжского, слила на почву нефтепродукты на площади порядка 37 тысяч квадратных метров в Кировском районе, в результате чего были образованы ядовитые озера.