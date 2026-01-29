Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озера

ООО «Экойл» должно будет выплатить более 87 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба за экологическую катастрофу. Компания, которая занимается вывозом нефтешлама с предприятий Волгограда и Волжского, слила на почву нефтепродукты на площади порядка 37 тысяч квадратных метров в Кировском районе, в результате чего были образованы ядовитые озера.
Однако, как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Центральный районный суд Волгограда отказал в удовлетворении иска прокурора. Но областной суд согласился с позицией надзорного органа, отменив решение первой инстанции и приняв новое. В итоге иск прокуратуры был удовлетворен. Также на имущество ответчиков наложены обеспечительные меры.
Фото прокуратуры Волгоградской области