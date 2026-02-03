Власти Саратова ввели запрет на въезд грузовиков из-за снегопада





Сегодня, 3 февраля, власти Саратова ввели запрет на въезд грузовиков. Как передает ИА «СарИнформ» со ссылкой на мэра Михаила Исаева, ограничения будут действовать до 13:00.

В ближайшие трое суток в Саратовской области ожидаются обильные осадки в виде снега. Власти в эти дни задействуют до 500 единиц техники для расчистки дорог от снега, а также дворов и крыш от наледи.

Мэр города поручил главам районов выстроить график работ, а также определить места для складирования снега.

- Халатное отношение недопустимо: УО обязаны обеспечить расчистку подъездных путей к контейнерным площадкам. Если управляющие организации нарушают правила благоустройства, сотрудниками жилищного контроля будут подготовлены материалы для привлечения к административной ответственности, - заявил глава района.