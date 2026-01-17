В Волгоградской области утвердили защитные полосы рек и озер

В Волгоградской области установят границы водных объектов, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для пяти водоемов. Согласно проекта приказа облкомприроды, речь идет о реках Аксай Курмоярский (Аксай), Куртлак, Кардаил, Чёрная и Еруслан, протекающих на территории региона.





Ранее в облкомприроды установили границы водоохранных зон рек Лиски, Аксай-Есауловский, Цимла, Цуцкан, а также Абганеровского водохранилища. Ширина водоохранных зон этих объектов составит 200 метров, а прибрежных защитных полос — 40 метров. Также были установлены береговые линии для озер Кондол, Митяево и Кустово.

