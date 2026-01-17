Экология

В Волгоградской области утвердили защитные полосы рек и озер

Экология 17.01.2026 11:12
В Волгоградской области установят границы водных объектов, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для пяти водоемов. Согласно проекта приказа облкомприроды, речь идет о реках Аксай Курмоярский (Аксай), Куртлак, Кардаил, Чёрная и Еруслан, протекающих на территории региона.


Ранее в облкомприроды установили границы водоохранных зон рек Лиски, Аксай-Есауловский, Цимла, Цуцкан, а также Абганеровского водохранилища. Ширина водоохранных зон этих объектов составит 200 метров, а прибрежных защитных полос — 40 метров. Также были установлены береговые линии для озер Кондол, Митяево и Кустово.

Напомним, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают  к береговой линии  морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. В таких зонах  устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод. Это также необходимо для сохранения  среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.


