Ребенок в маршрутке пострадал в ДТП с кроссовером в Волгограде

В Советском районе Волгограда китайский кроссовер столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП пострадал 12-летний ребенок.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, авария с участием общественного транспорта произошла накануне еще до начала снегопада напротив дома №69 на проспекте Университетский.

- Водитель, управляя автомашиной Haval Jolion совершил наезд на стоявший микроавтобус Volkswagen. В результате ДТП 12-летний пассажир микроавтобуса, - рассказали в Главке.

Несовершеннолетнего с места ДТП увезли в больницу. По сообщению очевидцев, в аварию попала маршрутка №23А.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





