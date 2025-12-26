



В Волгоградской области власти вынуждены были разорвать контракт на поставку речных исследовательских беспилотников. Региональный комитет природы выяснил, что поставленное поставщиком оборудование не способно выполнять заявленные функции по мониторингу состояния водоёмов.

Шести последних месяцев «Региональный центр экологического контроля» совместно с «Дирекцией водохозяйственного строительства» тестировали водные БЭКи. Для этого были организованы въезды на ерик Верблюд, реки Оленье, Медведица, а также озеро Садок.





- Осуществлены выезды на различные водные объекты Волгоградской области в целях проверки работоспособности (функционирования) поставленных ООО "ЦРР" надводных автоматизированных мобильных систем, по результатам которых установлено несоответствие поставленных товаров метрологическим требованиям к достоверности (точности) измерений, при этом ранее выявленные недостатки и замечания не устранены, - сообщили в облкомприроды.

Согласно заключённому в декабре 2024 года соглашению, подрядчик должен был поставить два беспилотника: надводную автоматизированную систему с модулем эхолокации, а также безэкипажный катер, способный производить автоматический отбор проб воды и её экспресс-анализ.

Однако в ходе испытаний выяснилось, данные эхолота передаются некорректно, а большая часть результатов отобранных проб воды проанализирована с непозволительно большой погрешностью.

- Из полученных 20 результатов контроля — 3 результата удовлетворительные, что составляет 15%, и 17 результатов неудовлетворительные, что составляет 85% от общего количества. Из чего следует, что результаты измерений при использовании данного прибора некорректные, и их нельзя использовать для оценок и прогнозов состояния водных объектов, - подчёркивается в заключении экспертной комиссии, с которым удалось ознакомиться редакции.

Отметим, по итогу анализа данных облкомприроды приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт стоимостью 9 млн рублей. Теперь подрядной организации предстоит вернуть аванс в размере 2,7 млн рублей.

Фото: облкомприроды