Приставы закрыли опасный склад с аммиачной селитрой под Волгоградом

В Волгоградской области в хуторе Новомаксимовском на 90 суток приостановлена работа склада с аммиачной селитрой, руководство которого пренебрегало мерами безопасности. Такое решение вынес суд по иску Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, а судебные приставы исполнили судебное постановление, уточнили в ГУ ФССП России по региону.

- Эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов подлежит обязательному лицензированию. Собственник здания склада, внесенного в Государственный реестр опасных производственных объектов, лицензию не оформил, - пояснили в ГУ ФССП России по Волгоградской области.





В ходе внеплановой проверки склада вскрылось, что в нем отсутствуют пожарная сигнализация, план по ликвидации последствий аварий, а также документы, подтверждающие ввод этого опасного объекта в эксплуатацию. Собственника склада признали виновным по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ. Работа опасного объекта приостановлена, а все входы и выходы опечатаны.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!