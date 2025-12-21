Экология

200 тысяч туристов посетили природные парки Волгоградской области

Экология 21.12.2025 13:12
0
21.12.2025 13:12


Такие данные опубликовал облкомприроды по итогам уходящего 2025 года. За 10 лет число любителей экологического туризма в Волгоградской области выросло в 15 раз. В регионе созданы 60 особо охраняемых территорий общей площадью около 1 млн га. В области функционируют 7 природных парков, созданы  82 рекреационных объекта с  зелеными стоянками, смотровыми площадками, рыболовными базами.  Также разработаны 54 туристских маршрута и экологических троп.

При этом в регионе работают над развитием других проектов, например,  «Север Юга». Он направлен на развитие малых городов Волгоградской области: Камышина, Дубовки и Урюпинска. Еще одно перспективное направление – реализация губернаторской инициативы по развитию рекреационного кластера на крупнейшем речном острове Сарпинском. Уже начато проектирование моста, который соединит материковую часть Волгограда с островной.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
21.12.2025 13:12
Экология 21.12.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Экология
19.12.2025 07:08
Экология 19.12.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Экология
16.12.2025 18:47
Экология 16.12.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Экология
16.12.2025 10:23
Экология 16.12.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Экология
15.12.2025 20:15
Экология 15.12.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Экология
11.12.2025 18:07
Экология 11.12.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2025 20:13
Экология 10.12.2025 20:13
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2025 06:01
Экология 10.12.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2025 10:42
Экология 09.12.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2025 09:52
Экология 09.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Экология
08.12.2025 20:24
Экология 08.12.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Экология
05.12.2025 20:06
Экология 05.12.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Экология
05.12.2025 06:00
Экология 05.12.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2025 12:00
Экология 04.12.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2025 11:09
Экология 04.12.2025 11:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:51
Полицейские нагрянули в ночные клубы Волгограда с нарколабораториейСмотреть фотографии
16:03
Четыре авиарейса задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
В Волжском подросток умыкнул из офиса Wildberries дорогой телефонСмотреть фотографии
15:00
«Главное, не переставать слышать людей»: сотрудница ЗАГСа - о самых искренних свадьбах, разводах и испытаниях эмоциямиСмотреть фотографии
14:17
Бастрыкин поможет жертвам капремонта дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:37
В Волжском десятки Дед Морозов пробежали новогоднюю дистанциюСмотреть фотографии
12:34
Волгоградцам показали, как выглядел проспект СталинаСмотреть фотографии
11:53
В Волжском пьяный подросток без прав разбил в хлам авто и покалечил двоих девочекСмотреть фотографии
11:43
«Бегемотиха прилегла прямо на трамвайных путях»: артисты цирка вспомнили трогательные и комичные истории из жизни закулисьяСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области двое погибли в ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В Волгограде участник Парада Победы Александр Колотушкин отмечает 99-летиеСмотреть фотографии
10:13
МЧС: в Волгоградской области в 2025 году утонули 70 человекСмотреть фотографии
09:47
Экс-зама начальника УФСБ похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Дело арестованной экс-чиновницы из Волгограда обросло тайнойСмотреть фотографии
08:21
Магнитные бури минуют волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
07:54
Росавиация сняла 5-часовой запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:38
Проезд в волгоградских электричках подорожает до 52 рублейСмотреть фотографии
07:18
Военные сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Камышине 61-летний мужчина обгорел в банеСмотреть фотографии
06:19
В Волгоградской области сняли 6-часовой режим угрозы БПЛАСмотреть фотографии
06:09
Самый короткий день в 2025 году ждет волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
05:51
Росавиация запретила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
21:56
Михаил Щербаков с новым рекордом Европы победил на «Кубке Сальникова»Смотреть фотографии
21:49
Волгоградцам рассказали, как изменятся суммы в платёжках за ЖКХ в 2026 годуСмотреть фотографии
21:12
Криптоферму экс-мэра Волгограда заподозрили в многочисленных нарушениях законовСмотреть фотографии
20:33
В Горсаду и ЦПКиО зажгли огни на новогодних ёлкахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
Андрей Бочаров поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
18:54
Бастрыкин взялся за похитивших пенсионерку волгоградских мошенниковСмотреть фотографии
17:57
В Волгоградской области нашли мёртвыми двух провалившихся под лёд рыбаковСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде возложением цветов отметили День ФСБ РоссииСмотреть фотографии
 