200 тысяч туристов посетили природные парки Волгоградской области

Такие данные опубликовал облкомприроды по итогам уходящего 2025 года. За 10 лет число любителей экологического туризма в Волгоградской области выросло в 15 раз. В регионе созданы 60 особо охраняемых территорий общей площадью около 1 млн га. В области функционируют 7 природных парков, созданы 82 рекреационных объекта с зелеными стоянками, смотровыми площадками, рыболовными базами. Также разработаны 54 туристских маршрута и экологических троп.
При этом в регионе работают над развитием других проектов, например, «Север Юга». Он направлен на развитие малых городов Волгоградской области: Камышина, Дубовки и Урюпинска. Еще одно перспективное направление – реализация губернаторской инициативы по развитию рекреационного кластера на крупнейшем речном острове Сарпинском. Уже начато проектирование моста, который соединит материковую часть Волгограда с островной.