В Волгоградской области за ночь выпало 60% месячной нормы осадков





В Волгоградской области метеорологи подвели итоги сильного снегопада, обрушившегося на регион в ночь со 2 на 3 февраля. По данным Волгоградского ЦГМС, всего за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков.

- Во время снегопада у нас выпало 12 мм осадков. Это порядка 60% от месячной нормы. По нашей классификации — это сильный снег. Опасных критериев погоды это явление не достигло. Естественно, говорить о каком-то аномальном снегопаде, выходящем за рамки наших наблюдений, некорректно, — рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

Отметим, по данным метеорологов, в ближайшее время столь значительных осадков в Волгоградской области больше не ожидается.

Фото: ИА «Высота 102»