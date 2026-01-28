Птиц и зверей пересчитают в охотхозяйствах Волгоградской области

В Волгоградской области в марте стартуют полевые учетные работы по контролю за численностью охотничьих ресурсов для определения квот их добычи. Об этом было объявлено сегодня, 28 января, на заседании Экологического совета при Волгоградской областной Думе.





Как сообщил зампредседателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Андрей Шалаев, в территориальную схему охотустройства входят восемь государственных заказников регионального значения, 124 охотничьих угодий общей площадью 9,6 млн га, из них 94 предназначены для закрепления за охотпользователями, 30 являются общедоступными. Одним из направлений работы сотрудников охотхозяйств является разведение охотничьих животных. С этой целью их подкармливают. Также постоянно ведется работа по улучшению кормовых условий среды обитания.

Руководитель Экосовета, председатель комитета Волгоградской областной Думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева отметила, что рациональное использование охотничьих ресурсов возможно только при осуществлении полного и качественного мониторинга за состоянием популяций животных, который проходит при участии общественности.

- Волгоградская область, в частности, участники Экосовета, одной из первых в стране выступила с инициативой внедрения общественного контроля за ходом мероприятий по учету охотничьих ресурсов и с 2021 года такая возможность появилась. Это способствует повышению прозрачности и достоверности результатов, укрепляет доверие населения к органам власти, – отметила Ирина Соловьева.

Основной методикой для самого масштабного – зимнего – учета численности охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области является метод шумового прогона. Так определяется количество таких видов животных, как лось, косуля сибирская, благородный и пятнистый олени, кабан, лисица, корсак, заяц русак, волк, шакал. Для этого закладывается порядка 2000 учетных площадок. Дополнительно может собираться информация о численности животных в местах их искусственных концентраций – на подкормочных площадках.

Проведение полевых учетных работ в 2026 году запланировано до 3 марта. По инициативе Ирины Соловьевой к участию в них будут приглашены депутаты представительных органов власти муниципалитетов, казачьих объединений. По окончании мероприятий должны быть сформированы итоговые сведения о численности зверей и птиц на территории Волгоградской области, которые используются для расчета квот добычи охотничьих ресурсов. Руководитель Экосовета отметила, что помимо учета немаловажное значение имеет и продолжение работы по формированию современной, отвечающей всем требованиям природоохранного законодательства охотничьей инфраструктуры. Речь идет о создании и обустройстве охотничьих баз, питомников диких животных, вольеров, егерских кордонов.





Парламентарий напомнила, что эти объекты могут и должны стать частью стратегии экологического туризма, предложив синхронизировать их обустройство с планами развития особо охраняемых природных территорий, природных парков. Акцент также был сделан на необходимости контроля за состоянием охотничьей инфраструктуры, в том числе организацией зон покоя для диких животных, систем обращения с твердыми коммунальными и биологическими отходами на территории охотхозяйств.

- Как известно, экологическое благополучие обозначено Президентом России Владимиром Путиным одной из ключевых национальных целей. Глава государства также заявлял, что «задача сохранения биоразнообразия является для нас безусловным приоритетом». Таким образом, достижение этих задач должно входить в зону интересов как органов власти всех уровней, так и жителей. Необходимо соблюдать разумный баланс между реализацией стратегически важных для волгоградского региона проектов развития и безусловным сбережением его природного потенциала – такие ориентиры ставит перед нами губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Власть, бизнес и общество должны объединить усилия для того, чтобы развитие было устойчивым, но не наносило ущерб окружающей среде, – подчеркнула Ирина Соловьева.

В ближайшее время в Волгоградской области пройдут мероприятия по учету охотничьих ресурсов с участием Экосовета, которому в 2026 году, к слову, исполнится 10 лет.

Фото: архив V102.RU / Волгоградская облдума

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!