



В Волгоградской области в феврале температурные качели умерят свой разбег. По данным Волгоградского ЦГМС, стабильность принесёт сибирский антициклон, на гребне которого окажется регион.

- Серьёзных осадков в ближайшее время не будет. Ожидаем стабилизацию погодной обстановки. Волгоградская область окажется под влиянием гребня сибирского антициклона. Холодная погода сохранится на территории региона вплоть до 7 февраля. В ночные периоды прогнозируется понижение температуры до -20…-25℃, в отдельных северных районах до -28…-32℃, - рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

По информации специалистов, пик морозов придёт в ночь на 5 февраля, после чего холод немного ослабит хватку.

- С 7-8 февраля прогнозируем установление ночных температур в пределах -14…-19℃, а дневных 5…-7℃. Такую погоду ожидаем вплоть до конца февраля, - подытожил метеоролог.

