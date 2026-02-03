В Волгограде и области в пожарах погибли двое пенсионеров





За минувшие сутки в Волгоградской области в пожарах погибли двое, один – пострадал. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в селе Ольховка вечером 2 февраля вспыхнул деревянный дом. После тушения пожара там нашли тело 86-летней женщины.

Утром 2 февраля в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Вильнюсская сгорел дом размером 10 на 10 метров. Пожар тушили почти полтора часа. В огне погиб 75-летний мужчина.

А в Красноармейском районе Волгограда 77-летний мужчина пострадал при пожаре в одном из МКД. Огонь вспыхнул около 23-00 ч. 2 февраля в комнате площадью 25 квадратных метров.

Во всех трех случаях причина пожара устанавливается.