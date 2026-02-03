В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворов





3 февраля в Волгограде коммунальщикам пришлось ударно поработать. С раннего утра, после завершения снегопада, в многоквартирных массивах трудились работники управляющих компаний. Как результат уже во второй половине дня обслуживающие организации отрапортовали о расчистке дворов 3,5 тыс. МКД.







- Контроль за качеством выполнения уборки осуществляют районные администрации и департамент ЖКХ и ТЭК, в том числе управление «Жилищная инспекция Волгограда». В сложившихся условиях главная задача организаций — обеспечить безопасный доступ жителей от домов к основным тротуарам и городским магистралям, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Отметим, ранее городские власти сообщили об обеспечении свободного проезда по всем основным автомагистралям и продолжении работ на тротуарах.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео — администрация Волгограда