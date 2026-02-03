«Альянс Баскет» примет турнир «Победа в Сталинградской битве»





Предстоящие выходные подарят любителям волейбола яркие баталии в турнире «Победа в Сталинградской битве». Соревнования пройдут с 6 по 8 февраля в спортивном комплексе «Альянс‑Баскет». Вход для болельщиков – свободный. Болельщиков ждут напряжённые матчи, яркая спортивная борьба, атмосфера единства и патриотизма, а также возможность поддержать любимые команды.

Президент Федерации волейбола Волгоградской области Николай Стасюк рассказал о проделанной работе:

– В этом году у нас собираются команды посильнее, приезжают игроки с опытом игры в высшей лиге. В целом, мы уже вышли на профессиональный уровень как в спортивном, так и организационном плане. Играем в хорошем зале, проведена серьёзная работа по освещению игр в СМИ, подготовили звуковое оборудование. Если раньше проводили турнир только мужских команд. То с этого года будут участвовать девушки. К сожалению, к глобальному расширению мы пока не готовы, не имеем такой возможности. Но мы стремимся к этому и уверены, что со временем достигнем этой цели.

Говоря о будущем турнира, Николай Стасюк отмечает, что главная задача – подготовить ещё и мужскую команду для участия в высшей лиге, чтобы наш турнир собирал сильнейших игроков.





Участники турнира:

Группа А: МСК (Волжский); «Крылья Саратова» (Саратов); Воронеж; Ставрополь.

Группа Б: «Магистраль» (Саратов); «Кристалл» (Волгоград); «Калмыкия» (Элиста); «Облфин» (Волгоград).

Расписание игр:

6 февраля (пятница)

15:30 – МСК – Ставрополь;

17:00 – «Кристалл» – «Магистраль»;

18:30 – «Облфин» – «Калмыкия»;

20:00 – «Крылья Саратова» – Воронеж.

7 февраля (суббота)

09:00 – Ставрополь – Воронеж;

10:30 – «Магистраль» – «Калмыкия»;

12:00 – МСК – «Крылья Саратова»;

13:30 – «Кристалл» – «Облфин»;

15:00 – «Крылья Саратова» – Ставрополь;

16:30 – «Облфин» – «Магистраль»;

18:00 – Воронеж – МСК;

19:30 – «Калмыкия» – «Кристалл».

8 февраля (воскресенье)

Из каждой группы в плей‑офф выходят по две лучшие команды. Далее – игры по олимпийской системе (проигравший выбывает).

Фото предоставлено Федерацией волейбола Волгоградской области