Дзержинский районный суд Волгограда постановил компенсировать почти 114 тысяч рублей убытков авиакомпании «Аэрофлот» из-за дебошира, который задержал вылет в Москву. Указанную сумму должен выплатить пассажир, по вине которого это произошло.

По информации районного суда, иск о возмещении убытков подало ПАО «Аэрофлот» к нарушителю общественного порядка на борту самолета.

Установлено, что пассажир 10 октября 2023 года устроил в Волгограде дебош в самолете, который уже выруливал на взлетно-посадочную полосу.

- При осуществлении предполетной подготовки, в нарушение правил безопасности полетов проигнорировал требования бортпроводников пристегнуться к креслу. Кроме того, он встал в проход воздушного судна и начал размахивать руками, оскорбляя грубой нецензурной бранью пассажиров, чем спровоцировал драку, - рассказали в районном суде.

В результате самолет вернулся на место стоянки, где сотрудники правоохранительных органов сняли нарушителя с рейса. В отношении дебошира был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Теперь ему придется возместить авиакомпании 109 237 рублей убытков и судебные расходы в сумме 4679 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

