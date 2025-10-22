Экология

В Волгограде выделили новые миллионы для ликвидации свалки на Лысой горе

Экология 22.10.2025 10:18
В Волгограде городские власти профинансировали очередной этап работ по ликвидации несанкционированных свалок. На этот раз зачищены должны быть два места захламления в Советском районе общим объёмом 5,2 тыс. м3.

Заказчиком работ выступает МБУ «ЖКХ Советского района». Подрядчику, отобранному по итогу открытого конкурса, предстоит освободить от мусора территорию, прилегающую к берегу Волги в границах бывшей промзоны завода «Биоден». Сюда годами неизвестные свозили элементы снесённых многоквартирных домов и отходы от деятельности продуктовых магазинов.

По планам властей, в общей сложности с даннйо точки будут вывезены без малого 1,4 тыс. м3 мусора.

Основные работы при этом развернуться на Лысой горе. Здесь в 300 метрах от мемориала, вдоль дороги, ведущей в посёлок Горная Поляна, специалисты должны будут ликвидировать мусорные завалы общим объёмом около 3,9 тыс. м3.

Примечательно, что ранее в августе 2025 года власти уже заключили контракт на вывоз мусора в объёме 2,6 тыс. м3 за 5,4 млн рублей с данной точки. На текущий момент соглашение имеет статус «на исполнении». Учитывая, что географическое описание обоих мест идентично, редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой уточнить, не дублируют ли контракты друг друга, а также прояснить, как в условиях идентичного описания места производства работ можно будет проконтролировать выполнение подрядчиками своих договорных обязательств.

Отметим, на вывоз 5,3 м3 мусора с территории Советского района Волгограда власти выделили 9,4 млн рублей. Подрядчика отберут к началу ноября. Работы должны быть выполнены к 15 декабря 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

