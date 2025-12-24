Экология

Ирина Соловьева подвела итоги работы Экосовета в 2025 году

Экология 24.12.2025 18:09
0
24.12.2025 18:09


В Волгограде сегодня, 24 декабря, Экологический совет при областной думе подвел итоги работы в 2025 году, на протяжении которого особе внимание уделялось вопросам сохранения водных объектов в регионе, защите лесов, повышению экологической грамотности населения.  

Глава Экосовета, председатель комитета думского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева отметила, что уходящий год для Экосовета стал временем насыщенной и содержательной работы, которая напрямую отвечает как национальным целям, так и запросам жителей Волгоградской области.

– Мы четко следовали задачам, обозначенным президентом России и главой волгоградского региона как приоритетные – стремиться к достижению экологического благополучия, защищать природные ресурсы и формировать культуру бережного отношения к окружающей среде. Как отметил Владимир Путин, национальная цель «Экологическое благополучие» – это не просто слова, а обязательство перед будущими поколениями: обеспечить чистый воздух, воду, здоровую среду и устойчивую экологическую культуру, – подчеркнула Ирина Соловьева. – Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, неоднократно говорил: сохранение природных богатств – основа устойчивого развития региона и качества жизни каждого человека. Именно эти направления были нашими ориентирами в течение всего года.


В этом году Экосоветом  было проведено 13 заседаний и более 60 тематических выездных мероприятий. Побывали члены Экосовета практически во всех районах Волгоградского региона. Во время поездок представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества и АПК, надзорных ведомств, жители и научные деятели собирались вместе для конструктивного диалога. 


В числе значимых мероприятий Экосовета – участие в государственном учете охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях совместно со специалистами облкомприроды. Результаты такого учета с привлечением общественности стали официальной основой для установления квот добычи – это повышает прозрачность и научную обоснованность охотничьего регулирования.

Самое пристальное внимание участники Экосовета продолжают уделять вопросам сохранения водных ресурсов, в том числеобводнения Волго-Ахтубинской поймы в период весеннего половодья. Напомним, Ирина Соловьева лично контролировала ситуацию и сегодня еще раз подчеркнула недопустимость ведения селхоздеятельности в границах водоохранных зон, определенных Водным кодексом РФ, возведения стихийных руслоперегораживающих сооружений: «Все это напрямую влияет на водность рек, приводит к их обмелению и зарастанию, неблагоприятно сказывается на рыбном хозяйстве и в конечном счете влияет на качество жизни населения муниципалитетов. Водный фонд Волгоградской области – уникален, и сохранить его для будущих поколений – наша общая задача».

На особом контроле – деятельность промышленных предприятий. Экосовету удалось достичь главной цели в 2025 году – открыть двери промышленных производств для общественности, повысить доверие граждан к деятельности производственников по внедрению наилучших доступных технологий.


В ходе сегодняшнего заседания были заслушаны доклады председателей постоянных комиссий Экосовета. Отмечена роль общественников в работе по экологическому просвещению, участию в природоохранных проектах – субботниках, акциях «Сад памяти», «Сохраним лес», «Вода России», а также в торжественных мероприятиях, посвященных Дню эколога и другим значимым датам. Эти и другие направления получат развитие в обновленной концепции формирования экологической культуры населения Волгоградской области до 2028 года – согласование проекта документа состоялось на площадке Экологического совета при областной думе. По предложению общественников в концепции будет сделан акцент на активное привлечение семей к реализации экологических акций, работе со старшим поколением, экологическом просвещении представителей органов местного самоуправления, трудовых коллективов предприятий АПК и промышленности.

– Национальная цель и нацпроект «Экологическое благополучие» направлены на улучшение качества жизни жителей нашей страны путем охраны природных ресурсов. Соответственно перед нами стоят важнейшие задачи по сохранению природного наследия нашего региона, уникального биоразнообразия Волго-Ахтубинской поймы, степных ландшафтов, лесного фонда. Активисты-экологи вносят огромный вклад в реализацию этих целей, их инициативы позволяют оперативно выявлять проблемы и совместно находить эффективные решения. Как известно, Президент Владимир Путин поддержал идею объявить 2026-й Годом единства народов России, и это прекрасный повод сплотиться вокруг общей идеи защиты окружающей среды. Объединив усилия представителей разных национальностей, проживающих в нашем регионе, органов власти всех уровней, бизнеса, молодежи, неравнодушных граждан, мы сможем вместе сохранить наши природные богатства для будущих поколений, – подчеркнула Ирина Соловьева.


Парламентарий поблагодарила членов Экосовета, экспертов, представителей надзорных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций за активность, ответственность и готовность работать вместе.

В рамках мероприятия также было объявлено о подготовке плана мероприятий на 2026 год, который пройдет под знаком 10-летия работы Экологического совета.

Фото: Волгоградская областная дума 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
24.12.2025 18:09
Экология 24.12.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Экология
21.12.2025 13:12
Экология 21.12.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Экология
19.12.2025 07:08
Экология 19.12.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Экология
16.12.2025 18:47
Экология 16.12.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Экология
16.12.2025 10:23
Экология 16.12.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Экология
15.12.2025 20:15
Экология 15.12.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Экология
11.12.2025 18:07
Экология 11.12.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2025 20:13
Экология 10.12.2025 20:13
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2025 06:01
Экология 10.12.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2025 10:42
Экология 09.12.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2025 09:52
Экология 09.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Экология
08.12.2025 20:24
Экология 08.12.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Экология
05.12.2025 20:06
Экология 05.12.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Экология
05.12.2025 06:00
Экология 05.12.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2025 12:00
Экология 04.12.2025 12:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:05
Мусор загорелся в здании бывшего метизного завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:40
В Волгограде объединение ВГИИКа и «Серебряковки» проведут в три этапаСмотреть фотографии
20:02
Цены на топливо в Волгограде поползли в разные стороны перед Новым годомСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде две школьницы-закладчицы проведут лучшие годы в колонииСмотреть фотографии
18:42
«Это рейдерский захват что ли?»: в Волгограде неизвестные «законопатили» бетоном двор на ул. МираСмотреть фотографии
18:28
На линии СТ в Волгограде заметили трамвай с сияющей ёлочкойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Ирина Соловьева подвела итоги работы Экосовета в 2025 годуСмотреть фотографии
18:01
В СИЗО отправили волгоградца, приодевшегося за счёт Wildberries на 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
17:37
Обирал подчиненных: стали известны новые эпизоды, по которым будут судить экс-заммэра КотовоСмотреть фотографии
17:12
Определен подрядчик строительства 28 км водопроводов в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградцы получат январские пенсии и пособия досрочноСмотреть фотографии
16:07
Волгоградца задержали за кражу из ПВЗ золота и одежды на 260 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградской области выделили 207 млн рублей на профилактику ССЗСмотреть фотографии
15:07
Михаил Щербаков признан лучим спортсменом Волгоградской области 2025 годаСмотреть фотографии
14:50
Крупный засор из тряпья и бетона устранили на коллекторе на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом фура с негабаритом заблокировала движение по федеральной трассеСмотреть фотографии
14:05
Бородачи из Самары на видео показали, как под видом проституток развели волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Упала замертво: последние секунды жизни охранницы ТЦ в Волжском попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Власти сообщили о гибели двоих камышан на СВОСмотреть фотографии
13:19
Гандболистки «Динамо-Синары» проиграли ЦСКА и завершили борьбу за Кубок РоссииСмотреть фотографии
13:03
Волгоградцам разрешат не платить за парковку 11 дней нового годаСмотреть фотографии
12:45
ФСБ в Ростовской области обезвредила украинского шпионаСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области 105 коммунальных машин дали бой гололёду на дорогахСмотреть фотографии
12:03
Выживших в страшном пожаре детей перевели из Михайловки в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде нашли красную икру пяти производителей с кишечной палочкойСмотреть фотографии
11:27
В ЛНР начал работу общероссийский телефон доверия для детейСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде отель Gold опечатали после иска МЧССмотреть фотографии
10:58
В Волгограде вновь пассажирка троллейбуса госпитализирована после поездкиСмотреть фотографии
10:14
Экс-глава Палласовского района Толмачев назначен зампредом облкомтерполитикиСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцы лишились сокращённого рабочего дня перед новогодними праздникамиСмотреть фотографии
 