Ирина Соловьева подвела итоги работы Экосовета в 2025 году





В Волгограде сегодня, 24 декабря, Экологический совет при областной думе подвел итоги работы в 2025 году, на протяжении которого особе внимание уделялось вопросам сохранения водных объектов в регионе, защите лесов, повышению экологической грамотности населения.

Глава Экосовета, председатель комитета думского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева отметила, что уходящий год для Экосовета стал временем насыщенной и содержательной работы, которая напрямую отвечает как национальным целям, так и запросам жителей Волгоградской области.

– Мы четко следовали задачам, обозначенным президентом России и главой волгоградского региона как приоритетные – стремиться к достижению экологического благополучия, защищать природные ресурсы и формировать культуру бережного отношения к окружающей среде. Как отметил Владимир Путин, национальная цель «Экологическое благополучие» – это не просто слова, а обязательство перед будущими поколениями: обеспечить чистый воздух, воду, здоровую среду и устойчивую экологическую культуру, – подчеркнула Ирина Соловьева. – Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, неоднократно говорил: сохранение природных богатств – основа устойчивого развития региона и качества жизни каждого человека. Именно эти направления были нашими ориентирами в течение всего года.





В этом году Экосоветом было проведено 13 заседаний и более 60 тематических выездных мероприятий. Побывали члены Экосовета практически во всех районах Волгоградского региона. Во время поездок представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества и АПК, надзорных ведомств, жители и научные деятели собирались вместе для конструктивного диалога.





В числе значимых мероприятий Экосовета – участие в государственном учете охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях совместно со специалистами облкомприроды. Результаты такого учета с привлечением общественности стали официальной основой для установления квот добычи – это повышает прозрачность и научную обоснованность охотничьего регулирования.

Самое пристальное внимание участники Экосовета продолжают уделять вопросам сохранения водных ресурсов, в том числеобводнения Волго-Ахтубинской поймы в период весеннего половодья. Напомним, Ирина Соловьева лично контролировала ситуацию и сегодня еще раз подчеркнула недопустимость ведения селхоздеятельности в границах водоохранных зон, определенных Водным кодексом РФ, возведения стихийных руслоперегораживающих сооружений: «Все это напрямую влияет на водность рек, приводит к их обмелению и зарастанию, неблагоприятно сказывается на рыбном хозяйстве и в конечном счете влияет на качество жизни населения муниципалитетов. Водный фонд Волгоградской области – уникален, и сохранить его для будущих поколений – наша общая задача».

На особом контроле – деятельность промышленных предприятий. Экосовету удалось достичь главной цели в 2025 году – открыть двери промышленных производств для общественности, повысить доверие граждан к деятельности производственников по внедрению наилучших доступных технологий.





В ходе сегодняшнего заседания были заслушаны доклады председателей постоянных комиссий Экосовета. Отмечена роль общественников в работе по экологическому просвещению, участию в природоохранных проектах – субботниках, акциях «Сад памяти», «Сохраним лес», «Вода России», а также в торжественных мероприятиях, посвященных Дню эколога и другим значимым датам. Эти и другие направления получат развитие в обновленной концепции формирования экологической культуры населения Волгоградской области до 2028 года – согласование проекта документа состоялось на площадке Экологического совета при областной думе. По предложению общественников в концепции будет сделан акцент на активное привлечение семей к реализации экологических акций, работе со старшим поколением, экологическом просвещении представителей органов местного самоуправления, трудовых коллективов предприятий АПК и промышленности.

– Национальная цель и нацпроект «Экологическое благополучие» направлены на улучшение качества жизни жителей нашей страны путем охраны природных ресурсов. Соответственно перед нами стоят важнейшие задачи по сохранению природного наследия нашего региона, уникального биоразнообразия Волго-Ахтубинской поймы, степных ландшафтов, лесного фонда. Активисты-экологи вносят огромный вклад в реализацию этих целей, их инициативы позволяют оперативно выявлять проблемы и совместно находить эффективные решения. Как известно, Президент Владимир Путин поддержал идею объявить 2026-й Годом единства народов России, и это прекрасный повод сплотиться вокруг общей идеи защиты окружающей среды. Объединив усилия представителей разных национальностей, проживающих в нашем регионе, органов власти всех уровней, бизнеса, молодежи, неравнодушных граждан, мы сможем вместе сохранить наши природные богатства для будущих поколений, – подчеркнула Ирина Соловьева.





Парламентарий поблагодарила членов Экосовета, экспертов, представителей надзорных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций за активность, ответственность и готовность работать вместе.

В рамках мероприятия также было объявлено о подготовке плана мероприятий на 2026 год, который пройдет под знаком 10-летия работы Экологического совета.

Фото: Волгоградская областная дума