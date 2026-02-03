Волгоградцев напугали фейком о тотальном запрете ЦБ на кредиты





В соцсетях активно распространяется информация о запрете ЦБ на выдачу кредитов волгоградцам. Неизвестные авторы утверждают, что регулятором ужесточились правила заема денежных средств.

Как уточняют авторы Telegram-канала «Война с фейками», мошенники используют в своем видео дипфейк с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Примечательно, но с помощью ИИ аферисты использовали видеоролик, который появился еще в марте 2022 года, где Набиуллина выступала перед своими коллегами с информацией об антикризисных мерах.





- Фейкоделы продолжают следовать повестке, пытаясь «сесть на хвост» новостям о мерах про существенное ужесточение требований к банкам, кредитующим бизнес с высокой долговой нагрузкой. Решение направлено на то, чтобы обязать банки увеличивать резервы для покрытия возможных рисков по таким кредитам. О тотальных заградительных мерах для всех речи не идет, - поясняют авторы канала.

Скриншот: «Война с фейками» / t.me