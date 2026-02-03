Главное

Общество

«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общага

Общество 03.02.2026 16:22
0
03.02.2026 16:22




Жители бывшего общежития в поселке Горьковский Советского района Волгограда вот уже пятый день борются с потопом, последствия которого в буквальном смысле слова вылились наружу в виде ледяных сталактитов длиной в несколько метров. Как рассказали жители дома №4 по улице Слепцова, на пятом этаже разморозилась батарея, в результате чего вода до сих пор льется по стенам вплоть до первого этажа. 

- Собираем воду через каждые пять минут, залило все комнаты, - рассказали люди. 

По словам жителей, обращения в управляющую компанию «Планета» ни к чему не привели. 

- Заявки оставляем, но никто не приезжает. Из стен и потолков от влаги отваливаются куски цемента. Мы боимся лечь спать и не проснуться, - говорят жители. 

Корреспонденту ИА «Высота 102» в управляющей компании «Планета» пояснили, что знают о проблеме. 

- Дом аварийный, коммуникации соответствующие, вот и лопнула одна из батарей. К сожалению, люди по каким-то причинам не хотят переезжать в маневренный фонд, - прокомментировали в управляющей компании. 

В то же время здесь заверили, что сегодня, 3 февраля, аварийная бригада приступит к ремонту. 

Напомним, как сообщало V102.RU,  аварийное общежитие по улице Слепцова, 4 уже несколько раз попадало в поле зрения главы СК РФ Александра Бастрыкина. Осенью 2024 года здесь произошел потоп, в результате чего было сорвано начало отопительного сезона.  После вмешательства председателя Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по признанию ряда жилых домов аварийными и нерасселению жильцов, в рамках которого к уголовной ответственности привлечены 13 человек. Также нескольким жителям общежития выдали новое жилье. 

В ноябре прошлого года ситуация повторилась. Из-за порыва ветхих внутренних сетей затопило подвал, из-за чего жителям не могли подать тепло. После того, как ситуацией вновь заинтересовался СК РФ, коммунальщики с горем пополам осушили подвал и отопительный сезон, хоть и с опозданием, в общежитии все-таки начался. 

Однако в новом году появились новые проблемы – стали рваться батареи и трубы. 

Фото и видео читателей V102.RU

