Трое из 29 пропавших жителей Волгоградской области погибли





Поисковики отряда ЛизаАлерт в январе 2026 года по заявкам жителей занимались розыском 29 человек. По информации волонтеров, живыми найдены 15 человек. К сожалению, трое из пропавших погибли. Не удалось пока найти пятерых человек, об исчезновении которых стало известно в январе. При этом поиски тех, кто не найден, продолжаются.

Напомним, как сообщало V102.RU, в январе живым нашелся житель Урюпинска Александр Ратушный, который исчез перед Новым годом. А нашли его без документов в Москве.

К сожалению, до сих пор не удалось найти пастуха из Камышинского района Александра Каткова. Пожилой мужчина пропал 13 декабря в снежный буран. Масштабные поиски с привлечением военных и квадрокоптеров ни к чему не привели - его судьба остается неизвестной.

Фото ЛизаАлерт