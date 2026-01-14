Экология

В пойме под Волгоградом за 5 лет построят 62 ВПС

Экология 14.01.2026 14:44
0
В 2026 году на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской пойме начнется строительство гидротехнических сооружений для пропуска паводковых вод. В течение 5 лет планируется возвести 38 объектов, сообщили в облкомприроды. 

Водопропускные сооружения также будут построены на Краснослободском водном тракте и  в Ленинском и Светлоярском районах. Всего в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Волго-Ахтубинской пойме в течение пяти лет планируется возвести 62 ВПС. 

Создание еще одного гидротехнического объекта ведется благодаря финансированию из регионального бюджета — его ввод в эксплуатацию ожидается уже в начале 2026 года. Сооружение  призвано обводнить испытывающие серьезную антропогенную нагрузку водные объекты в районе поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района.

По данным облкомприроды, в этом году в Волгоградской области продолжится экологическая реабилитация двух рек – 15-километрового участка Медведицы и 12-километрового участка реки Торгун в границах Палласовки, сел Старая Иванцовка и Савинка. 

Фото облкомприроды t.me

Комментарии
