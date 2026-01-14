В пойме под Волгоградом за 5 лет построят 62 ВПС





В 2026 году на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской пойме начнется строительство гидротехнических сооружений для пропуска паводковых вод. В течение 5 лет планируется возвести 38 объектов, сообщили в облкомприроды.

Водопропускные сооружения также будут построены на Краснослободском водном тракте и в Ленинском и Светлоярском районах. Всего в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Волго-Ахтубинской пойме в течение пяти лет планируется возвести 62 ВПС.

Создание еще одного гидротехнического объекта ведется благодаря финансированию из регионального бюджета — его ввод в эксплуатацию ожидается уже в начале 2026 года. Сооружение призвано обводнить испытывающие серьезную антропогенную нагрузку водные объекты в районе поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района.

По данным облкомприроды, в этом году в Волгоградской области продолжится экологическая реабилитация двух рек – 15-километрового участка Медведицы и 12-километрового участка реки Торгун в границах Палласовки, сел Старая Иванцовка и Савинка.