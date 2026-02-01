3,6 га волгоградских лесов обработают от вредителей





Такие данные сообщили в облкомприроды. Для обработки лесов в 2026 году от насекомых вредителей используют как наземный, так и авиационный способ.

Мероприятия пройдут в Иловлинском, Михайловском, Подтелковском, Старополтавском, Арчединском, Быковском и Калачевском лесничествах. А самый большой объем работ запланирован в Кумылженском районе.



Справка. В 2025 году показатель соотношения площади высаженных и утраченных лесных площадей в Волгоградской области превышен более чем в 4,8 раза и составил 482% от плана. Площадь новых зеленых насаждений превысила 3,1 тыс. га.





