 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
3,6 га волгоградских лесов обработают от вредителей

01.02.2026 10:41

01.02.2026


Такие данные сообщили в облкомприроды. Для обработки лесов в 2026 году от насекомых вредителей  используют как наземный, так и авиационный способ.

Мероприятия пройдут в Иловлинском, Михайловском, Подтелковском, Старополтавском, Арчединском, Быковском и Калачевском лесничествах. А самый большой объем работ запланирован в Кумылженском районе.
 

Справка. В 2025 году показатель соотношения площади высаженных и утраченных лесных площадей в Волгоградской области превышен более чем в 4,8 раза и составил 482% от плана. Площадь новых зеленых насаждений превысила 3,1 тыс. га.


