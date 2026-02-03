



Сегодня, 3 февраля, Андрей Бочаров в ходе рабочей встречи с представителями студии военных художников имени Митрофана Грекова обсудил вопросы создания мемориального комплекса участникам спецоперации у подножия Мамаева кургана.

Совместно с молодежью, общественностью и другими жителями Волгоградской области уже сформирована концепция мемориала, которую ранее одобрили военнослужащие. Местом для возведения памятника стал мемориальный парк у подножия Мамаева кургана, где 2 апреля 2024 года был установлен закладной камень.

К его созданию привлечен творческий коллектив студии художников имени Митрофана Грекова. Авторы студии стали известны благодаря своим работам не только в России, но и за рубежом. Коллектив ранее представлял знаменитый создатель мемориального комплекса на Мамаевом кургане — Евгений Вучетич.

– Памятник, находящийся в таком святом и священном для всех жителей нашей страны месте – у подножия Мамаева кургана, отражая преемственность и неразрывную связь Поколения Победителей с потомками Поколения Победителей, должен стать составной, неотъемлемой частью величайшего мемориального комплекса на Мамаевом кургане, посвященного защитникам Отечества, еще одним наказом будущим поколениям – любить, беречь и защищать родное Отечество, – подчеркнул Бочаров.

Художники студии уже провели серьезную работу на месте возведения будущего памятника, а также в мастерских, и сегодня они представили первые творческие результаты для обсуждения. В ходе встречи были рассмотрены этапы и механизмы дальнейшей работы, ряд технических вопросов.

Фото: администрация Волгоградской области