Волгоградцев обяжут заменить иностранные вывески с 1 марта





Волгоградские рестораны и кафе с 1 марта этого года будут обязаны заменить вывески на иностранных языках на названия на русском языке. Об этом напомнили жителям региона в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Теперь любые иностранные слова на витрине или в названиях будут практически запрещены – синоним иностранного слова на русском языке должен будет находиться первым и заметно выделяться от своего «собрата».

Исключением являются лишь слова, которые были зарегистрированы в Роспатенте как товарный знак или фирменное наименование.