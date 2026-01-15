Суд в Волгограде взыскал с застройщика 4,3 млн за свалку у ЖК «Заречье»

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании с ООО «Заречье» 4,3 миллиона рублей в качестве возмещения вреда за свалку строительных отходов.

На захламление территории, которая находится у ЖК «Заречье» в Краснослободске, пожаловались в природоохранное ведомство местные жители. Они устали от соседства со свалкой отходов, которую оставил после себя застройщик. В ходе проверки обращения информация подтвердилась. В адрес собственника земли, где находится свалка, было выдано предостережение для принятия мер по ликвидации скопившихся строительных отходов.





- Установлено, что работы по ликвидации данной свалки не производились. Фактов, позволяющих сделать вывод о принятии ООО «Заречье» мер к ликвидации несанкционированной свалки в ходе выезда также не установлено, - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Площадь загрязнения составляет 285,75 кв.м. По результатам лабораторных исследований установлено, что концентрация загрязняющих веществ - натрия, калия и кальция – превышена по сравнению с фоновыми значениями. Размер ущерба, нанесенного почвам, был оценен в 4,3 миллиона рублей. Вред собственник земли добровольно не возместил, поэтому был подан иск в суд.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!