Радиационный фон в Волгоградской области признали спокойным





Радиационная обстановка на территории Волгоградской области в последнем месяце прошлого года оставалась спокойной. По данным облкомприроды, в декабре радиационные параметры не превышали естественного радиационного фона и имели значения от 0,09 до 0,14 мкЗв/час. Техногенная активность (по данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов) не зафиксирована.

Напомним, в настоящее время на территории региона функционирует 21 автоматизированный пост: 7 - в Волгограде, по два поста - в Котельниково и Волжском, по одному – в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, а также в поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир Суровикинского.





