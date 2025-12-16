Экология

Росприроднадзор нашел массу нарушений на химпроизводстве в Волжском

Экология 16.12.2025 18:47
16.12.2025 18:47


Многочисленные экологические нарушения вскрылись в  результате проверки химического производства в городе Волжском Волгоградской области. 

- В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что ООО «МБИ-Синтез» осуществляет производственную деятельность на объекте 1 категории в отсутствие комплексного экологического разрешения. В рамках проверки с привлечением ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» осуществлены выезды на территорию предприятия, произведен осмотр, отобраны пробы отходов, - сообщили в Нижне-Волжском управлении Росприроднадзора.

Проверка проведена в рамках исполнения поручения Правительства РФ о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов 1 категории, которые не получили экологические разрешения в срок до 31 декабря 2024 года.

Инспекторами установлено на предприятии некорректное проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствие разработанного и согласованного плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, ненадлежащее проведение производственного экологического контроля, не представление отчетности об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, а также, статистической отчетности в области обращения с отходами и охраны атмосферного воздуха, отсутствие паспортов на опасные отходы и прочее.

В адрес юрлица вынесено предписание об устранении нарушений. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

Фото:  Нижне-Волжское управление Росприроднадзора


