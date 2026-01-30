Пруды-испарители АО «КАУСТИК» остаются местом обитания, размножения и кормёжки почти 100 видов птиц, в том числе краснокнижных. К таким выводам пришли специалисты по итогам регулярного орнитологического мониторинга, сообщает ИА «Высота 102».

Сообщается, что мониторинг проводился в 2025 году Региональным центром по изучению и сохранению биоразнообразия. За птицами на искусственных водоемах волгоградского предприятия велись и точечные наблюдения, и регулярные. Особое внимание уделялось регистрации видов, численности, обнаружению мест гнездования птиц, занесённых в Красные книги РФ и Волгоградской области.

В минувшем году на прудах-испарителях учёным удалось обнаружить 99 видов птиц. Из них 15 занесены в Красную книгу Волгоградской области, 12 – в Красной книге РФ. Самые крупные в регионе колонии краснокнижных колпицы и шилоклювки обитают именно здесь. Пруды КАУСТИКа – практически единственные в регионе места гнездования кудрявых пеликанов, савок, черноголовых чаек, черноголовых хохотунов и чеграв.

Отметим, что наблюдения орнитологов за пернатыми на антропогенных водоемах ведутся с 2004 года по несколько раз в году с учётом различных периодов годовой активности птиц. Это время окончания весенней миграции, гнездование, гнездовой период до появления летающих птенцов и осенняя миграция. На прудах волгоградского предприятия птицы размножаются, кормятся, обновляют оперение. Также это место предотлётных скоплений местных пернатых, отдыхающих транзитных мигрантов, в том числе редких и под угрозой исчезновения.

Для справки. В конце 90-х годов гидротехнические сооружения АО «КАУСТИК» вместе с естественными водоемами Сарпинской низменности были включены в перспективный список ценных водно-болотных угодий России, имеющих международное значение. Созданные на месте бывших лиманов, пруды наполняются биологически очищенной водой. В результате многоуровневой биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, в том числе и с помощью специального биоценоза активного ила, вода, которая поступает в пруды, по своим физико-химическим свойствам приближена к воде естественных природных водоемов.